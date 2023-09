Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti: gli aumenti, nell’ordine dei centesimi o loro frazioni, sono quotidiani. E in Sardegna viaggia più forte che nelle altre regioni.

Lo certifica il monitoraggio a cura del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ogni giorno pubblica la quotazione media regionale alla pompa.

Stando alle ultime comunicazioni dei gestori delle stazioni di servizio, oggi nell’Isola si paga una media di 2.023 euro al litro per la benzina e 1.962 euro al litro per il gasolio. E si parla di prezzo al self service. Chi ha puntato al risparmio con il Gpl paga più che nella Penisola: 0,83 centesimi, i dieci in più del massimo nelle altre regioni.

Gli automobilisti sardi non sono in vetta a questa speciale classifica. Più sfortunato chi fa rifornimento in Liguria, dove il gasolio e a 1,970 e la verde a 2.031. Segue la Valle d’Aosta, dove il carburante costa un centesimo in più rispetto all’Isola.

(Unioneonline/E.Fr.)

