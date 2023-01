Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, questo pomeriggio ha incontrato Renato Scanu, il giornalista che sta combattendo una dura lotta contro la Sla.

Scanu ha avviato una raccolta fondi per la ricerca, chiedendo maglie da gioco a tutte le squadre di calcio italiane, ottenendo una massiccia partecipazione.

Dopo la visita del primo cittadino, su Facebook il ringraziamento di Renato «al sindaco Pietro Morittu, al presidente del Consiglio comunale e ai componenti dell’amministrazione comunale» che stasera hanno voluto fare visita per portare un segno di amicizia e solidarietà per la dura battaglia contro la Sla che Renato «sta conducendo con coraggio e determinazione».

