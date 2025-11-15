Furti e danneggiamenti alle auto in sosta dal centro urbano alla periferia di Porto Torres. Documenti e oggetti personali, denaro e carte di credito trafugati dopo aver forzato gli sportelli delle vetture. Le razzie durante la notte, da via Ponte Romano alla zona C1/2, favorite dall’oscurità, occasione per i ladri che portano via tutto ciò che trovano all’interno delle macchine parcheggiate anche sotto casa

Decine le denunce presentate ai carabinieri della compagnia di Porto Torres. Questa mattina i residenti si sono ritrovati nella caserma di via Antonelli per segnalare i danni subiti. I topi d’auto hanno agito indisturbati, sfidando anche il rischio di essere scoperti e gli allarmi delle vetture. Le vittime dei furti hanno lanciato diversi appelli sui social invitando i cittadini a prestare molta attenzione e a non lasciare alcun oggetto, specie di valore, all’interno delle auto, e in caso di movimento sospetto di segnalare immediatamente ogni episodio alle forze dell’ordine. E c’è chi invoca le telecamere nei punti sensibili della città.

