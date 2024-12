La Sardegna accoglie il 2025 con un cartellone stellare. Elodie, Irama, Gianna Nannini, Steward Copeland, Pinguini tattici nucleari: è solo una parte dei nomi degli artisti che si esibiranno questa sera nelle città sarde. Un cartellone di big della musica per celebrare l’ultima notte dell’anno, che secondo le stime della Regione vedrà almeno 100mila spettatori in tutta l’Isola.

Tante le persone che hanno deciso di trascorrere la notte di San Silvestro e il primo dell’anno in Sardegna, ma in molti casi però si tratta solo di una toccata e fuga. I numeri degli aeroporti dicono che gli arrivi sono in aumento in quest’ultimo scorcio dell’anno, ma nel calderone del traffico passeggeri ci sono tanti emigrati di ritorno e pochi turisti, che si tratterranno nell’Isola per poco tempo. Una o due notti al massimo, chi si spinge fino alla terza è già un’eccezione.

Come sarà dunque la vacanza tipo in questi giorni a cavallo tra 2024 e 2025? Il nocciolo duro sarà rappresentato dal turismo interno: sardi che si spostano da nord a sud e viceversa per seguire i cantanti che si esibiranno nelle città. Pernottamento nei centri vicini, poi il pranzo in ristorante o agriturismo e di sera il rientro a casa. Qualcuno allungherà la mini vacanza fino a tre giorni. Ma a pesare è, come sempre, la “tassa d’ingresso”, ovvero il costo dei voli per raggiungere l’Isola dalle principali città italiane.

