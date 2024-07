Sul caos al Brotzu, finalmente scende in campo l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

Dopo l’emergenza che, al netto del blackout e del blocco dell’ospedale, non è ancora terminata.

Dopo le polemiche da parte del direttore sanitario contro i direttori di dipartimento e, per tutta risposta, una loro nota di fuoco che sottolineava il fatto che nessuno li aveva informati.

Dopo i tentativi di riconciliazione (falliti, nonostante un comunicato rose e fiori) e la comunicazione sull’intervento di Luca Caschili (capo di gabinetto della presidente Todde) al fianco del direttore sanitario del Brotzu Raimondo Pinna.

Insomma, nel momento in cui il più importante presidio sanitario della Sardegna è in enorme difficoltà, tra feroci conflitti interni e posti letto esauriti, l’assessore Armando Bartolazzi ha convocato tutti gli attori per domani alle 17.

