Per la lotta agli incendi schierati da oggi ufficialmente in Sardegna per la flotta nazionale tre Canadair di stanza a Olbia e un elicottero della Marina militare a Cagliari.

A questi si aggiungono altri nove velivoli - due Superpuma e sette elicotteri - della flotta regionale, oltre a un elicottero dei vigili del fuoco ad Alghero.

Altri due elicotteri regionali potranno essere dislocati a Fenosu e Iglesias, grazie una gara con procedura negoziata varata a fine giugno.

Mezzi pronti al decollo in supporto alle squadre operanti a terra, in questi giorni costantemente alle prese con roghi, anche estesi, in diverse località dell’Isola, da nord a sud.

Sul fronte dei rischi dovuti all’ondata di caldo nell’Isola, la Regione ha invece emanato un’ordinanza che prescrive lo stop ai lavori stradali e nelle campagne nelle ore più calde.

A Cagliari, invece, disposta la chiusura degli ascensori pubblici per il quartiere Castello in caso di ondate di calore e approntato il servizio di aiuto per gli anziani e le persone fragili del capoluogo, con la spesa e i medicinali a domicilio e l'accompagnamento al mare.

