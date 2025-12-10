il messaggio
10 dicembre 2025 alle 18:14
Calderone a Pichetto: «Non bisogna mettere troppe pale eoliche in Sardegna»Da ministra (al Lavoro) a ministro (dell’Ambiente): no alla speculazione energetica nell’Isola
Da ministra a ministro: «Gli direi che non bisogna mettere troppe pale eoliche in Sardegna».
Sono le parole di Marina Elvira Calderone, sarda che nel governo Meloni si occupa del Lavoro, al collega Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha la delega all’Ambiente e alla sicurezza energetica.
L’occasione per dire la sua contro la speculazione energetica nell’Isola è stato un convegno sulla Coesione in corso a Roma.
