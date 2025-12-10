Da ministra a ministro: «Gli direi che non bisogna mettere troppe pale eoliche in Sardegna».

Sono le parole di Marina Elvira Calderone, sarda che nel governo Meloni si occupa del Lavoro, al collega Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha la delega all’Ambiente e alla sicurezza energetica. 

L’occasione per dire la sua contro la speculazione energetica nell’Isola è stato un convegno sulla Coesione in corso a Roma.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata