Continuano i controlli nella zona rossa di piazza del Carmine. Ieri sera oltre trenta persone sono state fermate e identificate nell’attività di monitoraggio che svolgono i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, supportati dai colleghi delle Stazioni di Stampace e Villanova.

In cinque, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati allontanati dalla zona. Due uomini sono stati deferiti in stato di libertà: un 22enne tunisino, che era già stato allontanato nei giorni scorsi ai sensi dell’ordinanza prefettizia e si era ripresentato in zona; e un 25enne guineano, sottoposto al divieto di dimora a Cagliari, che per sottrarsi al controllo ha spintonato i carabinieri prima di essere bloccato.

La costanza dei controlli e la visibilità delle pattuglie, sottolineano dall’Arma, «contribuiscono a rafforzare il senso di sicurezza della collettività e a contrastare ogni forma di illegalità o degrado urbano».

(Unioneonline)

