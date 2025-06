Dopo l’episodio tecnico che ieri ha coinvolto il volo Cagliari-Linate, la questione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna torna al centro del dibattito politico regionale. Il consigliere regionale Ivan Piras (Forza Italia) chiede alla Giunta verifiche puntuali e rigorose sulle condizioni della flotta Aeroitalia prima di procedere con qualsiasi proroga ai voli in continuità territoriale.

«Chiediamo alla Presidente della Regione di disporre controlli approfonditi sullo stato degli aerei utilizzati da Aeroitalia per le rotte da e per la Sardegna, prima che venga formalizzata la proroga già annunciata dall’assessore ai Trasporti», ha dichiarato Piras, annunciando un’interrogazione in Consiglio regionale per fare piena luce sull’accaduto.

L’episodio, avvenuto durante la fase di decollo, ha sollevato preoccupazioni tra i passeggeri e generato una reazione immediata anche da parte delle istituzioni. Per Piras, quanto accaduto non può essere archiviato come una semplice anomalia: «È fondamentale chiarire ogni dettaglio per garantire la sicurezza dei passeggeri e per salvaguardare l’immagine della Sardegna, che rischia di essere compromessa da episodi di questo tipo».

(Unioneonline/Fr.Me)

