Violenza sessuale su una ventenne: guineano arrestato a CagliariLo straniero, di 25 anni, nei giorni scorsi era stato allontanato da piazza del Carmine: ha palpeggiato e cercato di baciare la ragazza
Ha avvicinato una ventenne, l’ha afferrata con forza, l’ha palpeggiata e ha provato a baciarla. Ma lei, anche grazie all’aiuto di un amico, è riuscita a divincolarsi e a chiamare i carabinieri.
Il tentativo di violenza sessuale è avvenuto ieri sera a Sant’Avendrace, a Cagliari: i militari hanno arrestato un venticinquenne originario della Guinea, celibe, disoccupato e senza fissa dimora.
Si tratta dello stesso soggetto arrestato il 20 settembre scorso in piazza del Carmine – dove era stato bloccato in evidente stato di alterazione per resistenza a pubblico ufficiale – e successivamente nuovamente denunciato e allontanato dall’area il primo ottobre, nel corso dei controlli straordinari predisposti nella zona rossa.
Il venticinquenne, immobilizzato e messo in sicurezza, è stato portato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito in cella a Uta.
