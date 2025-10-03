Ha avvicinato una ventenne, l’ha afferrata con forza, l’ha palpeggiata e ha provato a baciarla. Ma lei, anche grazie all’aiuto di un amico, è riuscita a divincolarsi e a chiamare i carabinieri.

Il tentativo di violenza sessuale è avvenuto ieri sera a Sant’Avendrace, a Cagliari: i militari hanno arrestato un venticinquenne originario della Guinea, celibe, disoccupato e senza fissa dimora.

Si tratta dello stesso soggetto arrestato il 20 settembre scorso in piazza del Carmine – dove era stato bloccato in evidente stato di alterazione per resistenza a pubblico ufficiale – e successivamente nuovamente denunciato e allontanato dall’area il primo ottobre, nel corso dei controlli straordinari predisposti nella zona rossa.

Il venticinquenne, immobilizzato e messo in sicurezza, è stato portato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito in cella a Uta.

(Unioneonline)

