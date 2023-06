Migliaia di pastiglie e compresse di farmaci irregolari sequestrati all’aeroporto Mameli di Elmas-Cagliari dai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari.

Nel dettaglio, sono stati confiscati 9 chili (pari a 3.220 compresse e 70 tubetti) di Hemo Him, considerato altamente pericoloso e oggetto di specifici alert lanciati dall’H.S.A. (Health Sciences Authority), in quanto smerciato come integratore in grado di supportare o addirittura sostituire il trattamento chemioterapico in soggetti affetti da tumore.

Gli altri farmaci intercettati dai funzionari delle Dogane – tutti trasportati da viaggiatori provenienti da Kirghizistan, Cina, Senegal e Bangladesh – sono stati sequestrati in quanto i quantitativi superavano la franchigia prevista dalla normativa sanitaria.

Si tratta di ansiolitici, antipertensivi e antidolorifici ma anche pomate per vari usi e farmaci per la disfunzione erettile (in particolare 1.268 pastiglie di VIAGRA).

«Lo smercio di questi ultimi – sottolinea una nota – garantirebbe un lauto guadagno in quanto, contrariamente alle confezioni che possono essere acquistate nel mercato legale (farmacie), le compresse possono essere vendute singolarmente, senza prescrizione medica e ad un prezzo accessibile a tutti».

