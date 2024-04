La vertenza scuola in Sardegna non si ferma. Lo fa anche con un convegno organizzato dall’Asel (associazione sarda enti locali), in programma venerdì 12 aprile a Cagliari nella sede storica di piazza Galilei 17, con inizio alle ore 9.

Tema del convegno: “Problematiche della scuola in Sardegna: dispersione scolastica, dimensionamento, trasporti, test invalsi, concorsi”.

«Abbiamo colto le sollecitazioni che ci sono pervenute dal mondo della scuola – dice il presidente dell’Asel Sardegna Rodolfo Cancedda – e abbiamo fatto proprie le preoccupazioni che si sono manifestate in questi ultimi tempi. Abbiamo ritenuto opportuna e necessaria una mobilitazione generale e unitaria per sollecitare decisioni adeguate a livello regionale e statale».

Al convegno di venerdì che verrà aperto da una relazione di Guido Pisu, già sindaco di Tertenia e responsabile del settore scuola dell’ASEL, interverranno Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimo Depau, presidente dell’associazione dei presidi della Sardegna, i responsabili Scuola della CGIL Emanuela Valurta, della CISL Franca Mossa, della UIL Francesca Ticca e i Consiglieri regionali Salvatore Corrias e Alberto Urpi.

