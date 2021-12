Anche nell’Isola aumentano i contagi Covid: secondo l’ultimo report Gimbe in Sardegna si registra una performance in peggioramento per gli attualmente positivi ogni 100mila abitanti (210 rispetto ai 168 del rilevamento precedente) con un aumento dei nuovi casi del 17,7% nella settimana tra l'8 e il 14 dicembre.

Aumentano anche le persone contagiate che hanno bisogno di un ricovero e per questo si sta valutando di riaprire un nuovo reparto Covid all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Lo annuncia il direttore sanitario del presidio ospedaliero della Assl di Cagliari Sergio Marracini: "Questo non l'avremmo mai voluto fare, però evidentemente la situazione potrebbe richiederlo - spiega - tra oggi e domani mattina faremo un briefing con i dirigenti e i responsabili di dipartimento di area chirurgica e col direttore sanitario di Ats e vediamo. Certamente all'ospedale Binaghi stanno arrivando pazienti da tutta la Sardegna e quindi abbiamo aumentato notevolmente i ricoverati. E poi c'è questa forte resistenza alla vaccinazione da parte di una fetta di popolazione che si muove e contagia".

Attualmente all'ospedale Binaghi di Cagliari i ricoverati nei quattro reparti Covid sono 78 e di questi sono 44 i non vaccinati mentre di altri 8 non si conoscono i dati. Tra i 26 vaccinati la maggior parte sono anziani fragili.

