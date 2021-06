Rallenta la campagna vaccinale in Sardegna. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate infatti meno di 10mila dosi (precisamente 9.517).

Un calo dovuto non solo alla giornata festiva, ma anche allo stop e alla posticipazione dei richiami con le fiale di AstraZeneca per gli under 60 (che interessa circa 118mila sardi) e delle dosi uniche del vaccino Janssen-Johnson&Johnson

In totale, come risulta dal sito del Governo, sono quasi 1,09 milioni le iniziezioni anti-Covid effettuate in Sardegna da inizio campagna, pari all’85,4 delle 1.276.140 attualmente a disposizione (l'85,4%).

