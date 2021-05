Prende il via oggi in Sardegna il primo Open Day per le vaccinazioni anti-Covid.

Le somministrazioni agli over 40 inizieranno alle 19 e proseguiranno fino alle 24 e si replicherà anche domani, nelle sedi di Cagliari (in Fiera), Sassari (alla Promocamera), Olbia (nell’ex autosalone lungo la 125), Alghero (allo stadio Mariotti), Tempio (al teatro Tenda), Ozieri (nel quartiere fieristico San Nicola).

Le prenotazioni, apertesi ieri, si sono concluse nel giro di pochi minuti, con un vero e proprio boom da tutto esaurito: quasi 70mila le adesioni (di cui 59mila nella fascia 40-49 anni). E non sono mancate le polemiche per il tempo ristretto concesso per l’iscrizione rispetto ad altre regioni.

Intanto, i dati sull’epidemia continuano a fare ben sperare. La Sardegna, infatti, continua ad avere numeri da zona bianca.

Nell’ultimo bollettino (I DATI) sono stati registrati 47 nuovi casi, ma nessuna vittima, con i numeri dei ricoveri ancora in calo.

