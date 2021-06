Dopo lo stop imposto venerdì sera dal Governo alla seconda dose con Astrazeneca agli under 60, sono riprese negli hub della Sardegna le somministrazioni dei richiami del vaccino anti-Covid.

Confermati gli appuntamenti, il personale sanitario sta somministrando – anziché AstraZeneca – il vaccino della Pfizer.

A Cagliari, in Fiera, nella giornata di oggi prenotati quasi 300 tra insegnanti e agenti delle forze dell’ordine.

"Nessun problema quindi – spiega una nota di Ats – per tutti coloro che nei prossimi giorni hanno già l'appuntamento per la seconda dose: senza alcun bisogno di richiamare o riprenotare, potranno tranquillamente presentarsi all'hub nel giorno e nell'orario già prestabilito per ricevere il vaccino.

Nel frattempo, sono stati richiamati quasi tutti i cento cittadini che sabato scorso dovevano effettuare il richiamo e che hanno subito un posticipo”.

Sul fronte approvvigionamenti, invece, Ats comunica che sono in arrivo per 9700 dosi Moderna, mentre 70mila dosi del vaccino Pfizer sono attese per mercoledì.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata