Nuovo Open day vaccinale al Brotzu di Cagliari. Appuntamento sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 12.

I vaccini sono destinati alla prima dose per chi ha compiuto i 12 anni e alle terze dosi per gli over 40, mentre la somministrazione della seconda dose del siero Pfizer sarà eseguita per tutta la popolazione a partire dai 12 anni. La dose addizionale è prevista a cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Non sarà necessaria alcuna prenotazione.

AL BINAGHI – Intanto sono 60 i pazienti malati di Covid attualmente ricoverati all'Ospedale Binaghi di Cagliari, un dato in aumento rispetto alle scorse settimane (il 26 novembre erano presenti 42 pazienti, il 4 dicembre 47).

Complessivamente si assiste a una quota di non vaccinati degenti di molto maggiore rispetto ai vaccinati, oltre la metà.

"L'aumento dei ricoveri dei pazienti vaccinati - spiega il direttore sanitario della Assl di Cagliari, Sergio Marracini - non è da riferirsi ad una minor efficacia dei vaccini disponibili, bensì ad un aumento della popolazione vaccinata che per variabilità interpersonale non risponde alla vaccinazione o risponde con minor forza per patologie preesistenti (vedi il Paradosso di Simpson). Da qui l'importanza di eseguire la terza dose e di continuare a seguire le precauzioni (lavaggio delle mani, distanziamento sociale, mascherina a coprire naso e bocca) per ridurre la circolazione del virus, a maggior ragione con la variante Omicron presente sul territorio nazionale e regionale".

