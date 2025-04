Incidente questa mattina alle porte di Cagliari, sulla strada statale 195 racc al chilometro 2,400 nella carreggiata in direzione del capoluogo. Attorno alle 8 un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita contro il guardrail.

Non sono stati coinvolti altri veicoli, né risultano esserci feriti. L’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso scivoloso dalle piogge degli ultimi giorni.

Lunghissime le code in entrata verso Cagliari, che partono quasi allo svincolo per l’aeroporto di Elmas. L’incidente è avvenuto poco prima della curva di Santa Gilla: sul posto la polizia stradale e l’Anas.

