Sono quattro gli ordini di allontanamento emessi nelle ultime ore a seguito di controlli sul rispetto della zona rossa intorno a piazza del Carmine, a Cagliari.

I provvedimenti sono stati assunti durante un’operazione di monitoraggio delle principali aree della città svolta nella fascia oraria serale e notturna dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cagliari Stampace, Villanova, San Bartolomeo e Capoterra.

Durante la stessa attività sono stati segnalati all’autorità giudiziaria:

- un 29enne che, risultato positivo al controllo con etilometro, ha aggredito fisicamente i carabinieri;

- un 54enne che, pur ai domiciliari, è risultato assente al momento del controllo;

- un 34enne che, fermato in viale Elmas alla guida di un’auto risultata rubata ha anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti;

- un 25enne sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge;

- un 56enne che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici mentre si trovava alla guida della propria auto;

- un 27enne trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata.

(Unioneonline)

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