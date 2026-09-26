Cagliari, quattro allontanati dalla zona rossa di piazza del CarmineServizio di monitoraggio serale e notturno dei carabinieri
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Sono quattro gli ordini di allontanamento emessi nelle ultime ore a seguito di controlli sul rispetto della zona rossa intorno a piazza del Carmine, a Cagliari.
I provvedimenti sono stati assunti durante un’operazione di monitoraggio delle principali aree della città svolta nella fascia oraria serale e notturna dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cagliari Stampace, Villanova, San Bartolomeo e Capoterra.
Durante la stessa attività sono stati segnalati all’autorità giudiziaria:
- un 29enne che, risultato positivo al controllo con etilometro, ha aggredito fisicamente i carabinieri;
- un 54enne che, pur ai domiciliari, è risultato assente al momento del controllo;
- un 34enne che, fermato in viale Elmas alla guida di un’auto risultata rubata ha anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti;
- un 25enne sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge;
- un 56enne che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici mentre si trovava alla guida della propria auto;
- un 27enne trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata.
(Unioneonline)