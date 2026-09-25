Una serata dedicata alle radici della cultura hip hop e reggae di marca isolana, con più generazioni ad alternarsi sul palco: dopo il ventiquattresimo compleanno del collettivo, celebrato lo scorso 8 agosto al Corto Maltese del Poetto di Cagliari, la famiglia di Isla Sound ritorna in scena questo sabato, ancora una volta sulla spiaggia con "To the Roots of Sardinian Hip Hop & Reggae", al suo secondo capitolo. Appuntamento dalle 22 in poi al Mae Beach del Lungomare di Quartu Sant'Elena, in un evento ispirato alle tradizionali dancehall giamaicane e con il sound system come irrinunciabile protagonista.

Tra cultura del basso, rime, buone vibrazioni e richiamo delle radici si sviluppa l'evento curato dalla crew sarda di reggae, affini e derivati, che non poteva che essere ovviamente rappresentata sul palco dai membri fondatori Sista Namely e Anthony Screwface, veterani della scena isolana del genere e tra i principali animatori di Isla Sound. Al loro fianco, anche gli amici quartesi dei Funtana Beat, storico duo hip hop tra vecchia scuola, identità sarda e influenze reggae formato da Makkarroni e Suwoha, con quest'ultimo che si esibisce poi in versione solista sotto l'alias Essevuha.

Ma c'è pure la concittadina Lavinia Viscuso, cantautrice e rapper già concorrente di The Voice of Italy nell'edizione 2015 e premiata nel 2019 come "Best European Rapper" al Tour Music Fest, attiva oggi con uno stile fra sonorità urbane classiche e contaminazioni moderne, facendosi notare per voce e presenza. A chiudere la scaletta c'è poi una giovane promessa dal capoluogo: Boski, con un frenetico e picchiante sound a metà tra drum'n'bass e raggamuffin.

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