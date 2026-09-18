Guardia di Finanza, cambio al vertice a Cagliari: Gaetano Cutarelli è il nuovo comandante provincialePrende il posto del generale Cardone che diventerà il nuovo comandante regionale
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Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari.
Il generale di Brigata Danilo Massimo Cardone lascia la guida del Comando dopo un anno di lavoro per assumere l'incarico di comandante regionale Sardegna. Al suo posto si è insediato il generale di Brigata Gaetano Cutarelli, che proviene dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma, dove aveva l'incarico di Direttore del primo Servizio affari generali, del personale e logistici.
Oggi al Comando provinciale di Cagliari si è svolta la cerimonia di insediamento.
(Unioneonline)