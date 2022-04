Gli agenti della Polizia locale di Cagliari lo hanno visto alla guida di uno scooter passare con il rosso e sbandare più volte: un cinquantenne è stato fermato da una pattuglia dei motociclisti del nucleo pronto intervento della Municipale per i controlli.

Il test con l’etilometro ha fatto emergere un tasso di alcol nel corpo superiore di quattro volte rispetto alla norma. Inoltre il conducente aveva la patente revocata. Come se non bastasse lo scooter non aveva la revisione e l’assicurazione era scaduta.

Il ciclomotore è stato sequestrato e il cinquantenne denunciato per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

