Entro il 2030 tutti i mezzi pubblici a Cagliari saranno elettrici.

Lo ha annunciato il sindaco Paolo Truzzu a Genova, nel corso della 40esima assemblea dell’Anci durante la tavola rotonda “Governare la complessità: le grandi infrastrutture per il Paese”.

«Cagliari – ha detto il primo cittadino – tra le città di medie dimensioni italiane è la prima per il trasporto pubblico locale ormai da dieci anni, grazie al Pnrr stiamo facendo un investimento importante che ci porterà nel 2026 ad avere l’80% della flotta totalmente elettrica e nel 2030 il 100%».

Sottolineando che il trasporto pubblico è «ampiamente apprezzato dai nostri cittadini», Truzzu parla di un investimento di quasi 200 milioni il cui obiettivo è non solo la trasformazione della flotta dei bus, «ma anche quello di adeguare l’infrastruttura con stazioni di ricarica intermedie».

Il sindaco ne ha approfittato anche per provare a spegnere le polemiche sui tanti cantieri in città: «A chi si lamenta dobbiamo spiegare che un cantiere è gioia, un’opportunità, è bellezza come dice Renzo Piano. Non possiamo pensare che siano solo disagio, dietro a ogni cantiere ci sono professionisti, imprese, operai, un indotto. A causa del caos del traffico molti cittadini sono imbestialiti, ma la realtà è che noi oggi abbiamo le risorse e stiamo facendo investimenti importanti che trasformeranno le nostre città».

