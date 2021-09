Nuova truffa del bancomat a Cagliari: la vittima, questa volta, è un’insegnante 41enne.

La donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri cui si è rivolta per la denuncia, aveva pubblicato su un noto portale internet l’offerta di locazione per un appartamento di sua proprietà in centro a Cagliari.

La donna aveva quindi ricevuto la chiamata di uno sconosciuto, ch si diceva pronto ad affittare per l’importo pattuito, 720 euro mensili, invitando al tempo stesso la donna a recarsi a uno sportello bancomat dove avrebbe avuto riscontro dell'accredito del canone pattuito.

Affidandosi alle garbate parole di quell'uomo e seguendo le indicazioni telefoniche dello stesso, la donna ha quindi digitato sulla tastiera dell'impianto i tasti che man mano le venivano suggeriti, rendendosi però conto, una volta terminate le operazioni, di avere versato e non ricevuto la somma pattuita per la prima mensilità.

La donna si è quindi rivolta ai carabinieri della stazione di San Bartolomeo, che con la collaborazione dell'istituto bancario e del gestore telefonico cui faceva capo l'utenza utilizzata dal truffatore sono riusciti ad identificare un 24enne napoletano.

L'utenza telefonica risulta essere intestata invece a un trentenne egiziano che però ha svariate centinaia di schede Sim intestate e che dunque dovrebbe essere semplicemente un prestanome, forse addirittura inconsapevole dell'utilizzo della sua identità per l'apertura di numerosi contratti telefonici.

(Unioneonline/v.l.)

