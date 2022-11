Rivoluzionario intervento chirurgico di trapianto di fegato a Cagliari.

Il team multidisciplinare dell'Arnas Brotzu ha effettuato con successo un'operazione su un paziente di 58 anni affetto da metastasi epatiche da pregresso tumore al colon, utilizzando accanto all'anestesia famacologica tradizionale la tecnica dell'ipnosi clinica.

Per la preparazione all'intervento il paziente ha svolto diversi incontri preliminari con il medico radiologo Danilo Sirigu, specializzato nell'utilizzo della metodica dell'ipnosi clinica. Lo specialista ha preparato così il paziente a tutte le fasi del processo chirurgico, prima durante e dopo l'operazione. Il risveglio del paziente in ipnosi è stato effettuato, per la prima volta in un trapianto di organo, in sala operatoria anziché in rianimazione e ha permesso una notevole riduzione delle complicanze.

L'utilizzo dell'ipnosi clinica è servito per ridurre l'uso dei farmaci e del coma farmacologico e per gestire e controllare meglio il dolore post operatorio.

Il risultato dell'intervento è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale "Annals of medicine and surgery".

