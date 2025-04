Tragedia sfiorata questa sera a Pirri, all’altezza dei portici di via Italia.

A causa di una manovra azzardata, non è chiaro se si tratti proprio di un’inversione a U, due auto si sono scontrate e una è finita contro le sedute accanto alla fermata del bus.

Il tutto in una zona molto frequentata: i passanti hanno rischiato grosso e un giovane che era alla fermata del bus è rimasto anche coinvolto, per poco non è stato falciato ma è rimasto leggermente ferito. Le sue condizioni non preoccupano, ma poteva finire in tragedia. Solo tanto spavento per i conducenti delle due auto.

