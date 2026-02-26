Incidente in viale Ciusa, a Cagliari, tra un’auto e una moto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere il motociclista, trasportato in ospedale in codice giallo. Da verificare l’esatta dinamica dello scontro.

I rilievi sono a cura della Polizia locale: le pattuglie si occupano anche di gestire e deviare il traffico. 

© Riproduzione riservata