l’incidente
26 febbraio 2026 alle 13:20aggiornato il 26 febbraio 2026 alle 13:21
Cagliari, scontro auto-moto in viale Ciusa: un feritoNon gravi conseguenze per i coinvolti ma pesanti ripercussioni sulla viabilità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente in viale Ciusa, a Cagliari, tra un’auto e una moto.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere il motociclista, trasportato in ospedale in codice giallo. Da verificare l’esatta dinamica dello scontro.
I rilievi sono a cura della Polizia locale: le pattuglie si occupano anche di gestire e deviare il traffico.
© Riproduzione riservata