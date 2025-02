Vasta operazione antidroga dei carabinieri in diverse città italiane. Oltre 200 i militari impegnati da questa mattina, anche a Cagliari, nell'esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti di 39 indagati.

Militari in azione nei territori di Rimini, Cagliari, Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna, con il supporto dei reparti territorialmente competenti.

I carabinieri hanno individuato due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità ingenti di stupefacenti e in furti in abitazione. Individuati anche gli autori di una rapina fatta in Riviera. Duecentocinquanta chili di cocaina sequestrati, decine quelli di hashish.

