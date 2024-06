A Pirri riapre via Italia. L’arteria principale della frazione di Cagliari torna alla normalità, con il ripristino della viabilità in entrambi i sensi di marcia.

Lo stop alla circolazione – tra i malumori di residenti e automobilisti – era arrivato lo scorso gennaio, per consentire i lavori contro le alluvioni che ogni anno rappresentano un pensiero costante per il Comune con l’arrivo delle piogge. La via, tappa di alcune delle principali linee di autobus e corriere, era stata bloccata nel tratto tra via Emanuele Filiberto e via Valerio Pisano.

Oggi alle 15 il via libera, con i veicoli che hanno ripreso a circolare in direzione Monserrato e centro città.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata