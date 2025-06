Si tiene oggi la 57ª edizione della storica regata velica Cagliari-Carloforte organizzata come sempre dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari in collaborazione con la sezione di Carloforte.

La partenza alle 14 di fronte alla passeggiata di Sant'Elia con arrivo a Carloforte.

Coinvolti gli equipaggi di barche a vela delle classi ORC, rFIV e anche semplice veleggiata, pronti a sfidare le condizioni meteo e a dimostrare la loro abilità e preparazione.

La regata rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di vela e per la comunità locale, che si riunisce per assistere all'arrivo delle barche e celebrare questo evento tradizionale.

