Sul colle di Sant’Elia a Cagliari non sarà realizzato alcun parco fotovoltaico.

Lo ha comunicato il ministero della Difesa al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che oggi ne ha dato comunicazione all’Aula.

«Dopo le iniziative svolte come Regione Sardegna, come Consiglio regionale e come Comune di Cagliari – l’annuncio - il ministro Crosetto ci ha comunicato che le aree in questione sono state stralciate dal bando nazionale per l’individuazione di aree militari da mettere a disposizione dei siti per la produzione di energia rinnovabile».

Comandini ringrazia Crosetto «che ha colto lo spirito delle nostre iniziative in difesa di una zona». Su questa strada «continueremo per difendere tutte le aree importanti della nostra Isola».

Una «conferma» che «non ci coglie di sorpresa», commenta Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. «Eravamo certi, ancor più dopo le parole rassicuranti del ministro Crosetto, che quelle aree sarebbero state escluse dal bando nazionale per l’individuazione di aree militari da mettere a disposizione dei siti per la produzione di energia rinnovabile, anche perché già vincolate. Ce ne rallegriamo e confermiamo il nostro impegno per la salvaguardia delle aree di pregio dell'intera Isola».

© Riproduzione riservata