Un 30enne algerino è stato arrestato sabato a Cagliari dagli agenti delle Volanti mentre tentava di effettuare un furto su un’auto in sosta in via della Pineta.

I fatti attorno alle 12:30, quando gli agenti, impegnati nelle ordinarie operazioni di controllo nella zona, hanno notato il 30enne intento ad armeggiare accanto alla vettura. Alla vista dei poliziotti l’uomo si è dato alla fuga verso l'adiacente via Dexart, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Durante la successiva perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli a scatto e di una chiave esagonale a forma di "T", strumenti usati per forzare gli sportelli delle autovetture.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura dove gli è stato notificato l’arresto per tentato furto. È inoltre stato denunciato a piede libero per porto d'armi e di oggetti atti ad offendere.

In mattinata si terrà l'udienza di convalida con rito per direttissima.

(unioneonline/v.l.)

