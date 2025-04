Giubbotto “capiente”, zaino, cappellino in testa. E volto noto per il personale della sicurezza dell’Iper Pan di via Monsignor Angioni, a Cagliari. Tanto che la sua ennesima incursione nel market è finita con una denuncia per rapina impropria. Lunedì intorno alle 13 il ladro, straniero, si è presentato tra gli scaffali.

Un vigilante della Tiger, società che si occupa della sicurezza nella struttura, ne ha seguito i movimenti senza farsi notare. L’uomo è andato verso il banco frigo, ha aperto lo zaino e ci ha nascosto numerosi pezzi di formaggio. Poi si è diretto verso le casse. Le ha superate, senza pagare, e qui è stato fermato dalla guardia giurata.

Davanti alla sua richiesta di restituire il maltolto, l’uomo ha reagito con uno spintone. Ne è nata una colluttazione: il vigilante è riuscito a prendere lo zaino (con all’interno 100 euro di formaggi) mentre lo straniero si è dato alla fuga. Ma dalle foto segnaletiche in questura sono arrivati alla sua identità, anche grazie a numerose segnalazioni precedenti, ed è scattata la denuncia per rapina impropria.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata