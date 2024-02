A Cagliari la caccia al taxi (introvabile) soprattutto d'estate e di notte, potrebbe presto essere solo un brutto ricordo. Almeno così spera il Comune che ha pronta la delibera per la concessione di 28 nuove licenze, delle quali 10 a carattere stagionale e per fronteggiare il flusso turistico estivo.

L'atto potrebbe essere discusso e approvato già durante la Giunta prevista per martedì. La delibera per l'aumento delle licenze prende spunto dalla legge su "Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma". Ed è stata adottata anche da Palazzo Bacaredda anche perché le stime per la prossima estate prevedono – dai dati stimati dall'Autorità portuale – circa 177 approdi su Cagliari, 75 in più rispetto al 2023. E anche le compagnie aeree low cost dovrebbero portare nel capoluogo della Sardegna decine di migliaia di turisti.

Già sul piede di guerra i sindacati di categoria dei tassisti. Che se confermano che «le nuove 18 licenze sono necessarie» non la pensano allo stesso modo per le dieci licenze stagionali.

Per questo martedì mattina – in attesa del nulla osta della Questura – hanno in programma un corteo dal T-Hotel sino a Palazzo Bacaredda.

