Camminare insieme, senza fretta e senza lasciare indietro nessuno. È questo il motto del gruppo di camminata “Cagliari Walking Community”, che giovedì 3 settembre inaugurerà una nuova serie di appuntamenti dedicati al movimento, alla socialità e alla scoperta del territorio. La partenza è prevista alle 16.30 da Su Siccu, da dove il gruppo si incamminerà lungo la costa di Sant’Elia. La passeggiata proseguirà costeggiando il Lazzaretto fino a raggiungere la Torre del Prezzemolo.



In programma un percorso di otto chilometri tra andata e ritorno, della durata di circa due ore e mezza, pensato per essere affrontato senza fretta e rispettando il passo di tutti i partecipanti. Una volta raggiunta la Torre, ci sarà anche spazio per un momento di relax e per ammirare la piccola spiaggia sottostante prima di intraprendere il cammino di ritorno.

L’iniziativa vuole unire attività fisica, benessere e voglia di stare insieme all’aria aperta. La partecipazione è libera e gratuita e il percorso è adatto a tutti. Sono invece consigliate scarpe comode e acqua.

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