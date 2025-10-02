Studenti in monopattino senza casco e bici elettriche come scooter: multe e sequestri a CagliariAcceleratori sulle biciclette a pedalata assistita, la polizia locale: «Un rischio anche per la vostra incolumità»
Intensificati a Cagliari i controlli su monopattini e bici elettriche. Nei giorni scorsi una pattuglia di motociclisti della polizia locale in borghese ha multato sette persone che circolavano in monopattino senza casco.
Sequestrate anche due bici a pedalata assistita trasformate in veri e propri scooter, grazie all’aggiunta di un acceleratore per evitare di pedalare, come è previsto da quel tipo di veicolo. I mezzi superavano infatti superavano la velocità massima consentita di 25 km/h.
I controlli sono stati effettuati, per quanto riguarda i monopattini, nei pressi dei plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti e in altre zone della città per quanto riguarda le biciclette elettriche.
Controlli che proseguiranno, sottolinea la polizia locale, anche per preservare «l’incolumità» dei conducenti degli stessi veicoli.
(Unioneonline)