È un «giovane talento della danza e straordinaria interprete dei valori della nostra terra». Con questa motivazione questa mattina il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha premiato la danzatrice Carola Puddu.

Appena ventenne, ha fatto breccia nel cuore degli italiani con Amici 21 di Maria De Filippi. Per lei un approdo dopo una vita di fatica e di studio: Carola danza sin dall'età di 4 anni. Prima a Cagliari e poi, da 9, il trasferimento nella prestigiosa École de danse du Ballet de l’Opéra di Parigi, dove si è diplomata intraprendendo la carriera da professionista, che l'ha portata sino in Canada.

Ora fa parte della compagnia Balletto di Roma, con la quale questa sera e domani, mercoledì 14 dicembre, al Teatro Massimo, interpreterà Giulietta in “Giulietta e Romeo”.

A consegnare la targa celebrativa alla talentuosa danzatrice selergina il sindaco Paolo Truzzu. A lei i complimenti per i risultati raggiunti e gli auguri di buon lavoro fra gli applausi di una gremita sala di rappresentanza al secondo piano del Municipio di via Roma. In prima fila mamma Daniela, papà Nicola e nonna Lucia.

© Riproduzione riservata