Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in viale Monastir, sulla statale 131 all’uscita di Cagliari.

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte quattro auto, una delle quali si è ribaltata.

Secondo le prime informazioni, sei persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini. Tutti i minori sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale Brotzu. Uno di loro è in codice rosso, con un grave trauma alla colonna vertebrale e all’addome.

Gli adulti coinvolti sono stati trasferiti al Policlinico e all’ospedale Santissima Trinità. Sul posto stanno operando le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona.

(Unioneonline/Fr.Me.)

+++Notizia in aggiornamento+++

© Riproduzione riservata