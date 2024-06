Hashish, marijuana e cocaina. Due arresti in flagranza tra Cagliari e Quartu.

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia nel quartiere di San Michele a Cagliari.

Nel corso di una perquisizione gli agenti lo hanno trovato in possesso di 200 grammi di hashish, 14 di marijuana e 3 di cocaina. A casa, un bilancino di precisione e 50 euro ritenuti provento dello spaccio.

Al termine del processo per direttissima per l’uomo è stato disposto l’obbligo di firma.

A Quartu invece a finire in manette è stato un uomo di 54 anni. Durante un appostamento dei Falchi della Squadra Mobile, è stato visto consegnare una dose di hashish nel cortile condominiale della sua abitazione.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti e lo hanno perquisito, trovando la 10 euro appena ricevuta dal cliente più altre 75 euro.

Nel cortile, nel punto da cui aveva preso la dose prima di cederla, sono stati trovati 90 grammi di hashish, 54 di marijuana e 4 di cocaina, il tutto suddiviso in dosi pronte per lo spaccio. Anche per lui il gip ha disposto l’obbligo di firma.

(Unioneonline)

