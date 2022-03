Padre e figlio, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Falchi della Squadra mobile di Cagliari nel quartiere di San Michele per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La loro abitazione era da qualche giorno tenuta sotto controllo dagli agenti e ieri mattina è andato in scena il blitz. Con un espediente i poliziotti sono riusciti a entrare in casa effettuando una perquisizione durante la quale sono stati ritrovati, nascosti in vari punti, 410 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana.

Sotto sequestro anche 825 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due uomini sono stati messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline/s.s.)

