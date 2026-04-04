Scomparsa da Cagliari, la madre: «Aiutatemi a ritrovarla». Poi la buona notiziaLe ricerche della sedicenne erano state estese anche all’Oristanese
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AGGIORNAMENTO: TROVATA IN BUONA SALUTE
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La notizia della mattina
Cresce la preoccupazione per le sorti della sedicenne cagliaritana della quale si sono perse le tracce dalle 13 di ieri.
A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno presentato formale denuncia ai carabinieri della stazione di San Bartolomeo e alla questura del capoluogo.
«Siamo disperati», dice la madre al telefono, mentre viaggia verso Oristano, dove si ipotizza che la ragazzina possa essere arrivata in compagnia dell’ex fidanzato: anche lui risulta irreperibile.
La sedicenne al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero in pelliccia, pantaloni neri, scarpe Adidas bianche e nere.
(Unioneonline/E.Fr.)