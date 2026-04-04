Sospiro di sollievo: è stata trovata la sedicenne cagliaritana della quale si erano perse le tracce dalla mattina di ieri. 

I genitori avevano presentato una denuncia di scomparsa, allarmati dal mancato rientro a casa. 

Dopo circa 24 ore di apprensione, con le ricerche estese fino all’Oristanese, è arrivata la buona notizia: la ragazzina era con il fidanzato su una spiaggia di Flumini di Quartu. A trovarla sono stati  i Falchi della squadra Mobile della questura di Cagliari.  

Lei e il ragazzo stanno bene. 

*Generalità e foto, trattandosi di una minorenne, non vengono ora rese pubbliche perché non c’è più la necessità. 

(Unioneonline/E.Fr.)  

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