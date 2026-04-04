Trovata a Flumini la sedicenne scomparsa da CagliariLa ragazzina è stata individuata dai Falchi della squadra Mobile: era con il fidanzato
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Sospiro di sollievo: è stata trovata la sedicenne cagliaritana della quale si erano perse le tracce dalla mattina di ieri.
I genitori avevano presentato una denuncia di scomparsa, allarmati dal mancato rientro a casa.
Dopo circa 24 ore di apprensione, con le ricerche estese fino all’Oristanese, è arrivata la buona notizia: la ragazzina era con il fidanzato su una spiaggia di Flumini di Quartu. A trovarla sono stati i Falchi della squadra Mobile della questura di Cagliari.
Lei e il ragazzo stanno bene.
*Generalità e foto, trattandosi di una minorenne, non vengono ora rese pubbliche perché non c’è più la necessità.
(Unioneonline/E.Fr.)