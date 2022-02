Ha visto una coppia fare sesso per strada e l’ha ripresa col cellulare, mettendo poi il video in rete. E si è beccato una denuncia.

Nei guai un 18enne residente a Cagliari, accusato di diffusione illecita di video sessualmente espliciti.

Il giovane, lo scorso 5 febbraio, era nell’auto guidata da un’amica quando sotto i suoi occhi si è consumato il rapporto sessuale tra un uomo e una donna. Quindi ha pensato di immortalare la scena e di pubblicare tutto sui social.

La donna, una 22enne cagliaritana, lo ha denunciato ai carabinieri della Stazione di Stampace. Le immagini, chiaramente, erano state diffuse senza il consenso suo e del compagno.

“È consentito a chiunque – precisano i carabinieri – , trovandosi per strada o in luoghi comunque aperti al pubblico, video-riprendere o fotografare qualunque cosa accada ma è vietato poi diffondere le immagini in qualunque modo, laddove non vi sia il consenso delle persone che sono state riprese, in quanto questo secondo comportamento costituisce reato ai sensi della legge”.

