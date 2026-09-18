Tensione stamattina a Stampace. Nella mattinata di oggi, una violenta rissa tra stranieri ha scatenato il panico all'incrocio tra via Azuni e via Buragna. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine da parte di residenti e passanti, allarmati dalle urla improvvise in pieno giorno.

All'arrivo delle pattuglie della polizia, tuttavia, la scena era deserta: i partecipanti alla zuffa si sono dileguati rapidamente tra le viuzze della zona, in gran parte verso via Buragna, secondo alcune testimonianze, facendo perdere le proprie tracce. Soltanto pochi giorni fa, nella stessa zona tra via Azuni e via Buragna, gli agenti avevano fermato un algerino coinvolto in un’aggressione a coltellate nel corso Vittorio Emanuele II.



«Bisogna verificare chi sono davvero le persone presenti nel quartiere: ci sono troppi elementi che bivaccano all’altezza del Caf in via Azuni. La situazione recentemente è peggiorata», spiega Andrea Alias, addetto alla sicurezza di alcuni locali di Stampace. «C’è chi si trova qui perché ha reale necessità, ma c’è anche qualche elemento negativo che altera l'equilibrio». Per difendersi i commercianti hanno fatto rete. «Esistono chat whatsapp dedicate dove ci si avverte non appena si avvistano bande aggressive di malintenzionati», spiega Alias. «La zona intorno a via Azuni è come un piccolo paese, resta esclusa dalla confusione dei flussi principali della movida del Corso e di piazza Yenne. Ma adesso l’atmosfera del quartiere si sta guastando».

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