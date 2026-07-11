L’odore nauseabondo arriva prima ancora di imboccare via Pergolesi. Da ore si diffonde lungo la strada, invade le attività commerciali, entra nelle abitazioni e rende difficile perfino attraversare il quartiere. È l’ennesimo episodio che residenti e commercianti denunciano in una strada dove, raccontano, i problemi alla rete fognaria si ripetono ormai con frequenza.

L’ultimo guasto si è verificato venerdì mattina, intorno alle 9, quando un tombino ha ceduto riversando liquami sulla carreggiata e provocando un cattivo odore che si è diffuso in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Abbanoa, che hanno effettuato un primo intervento in mattinata e un secondo in serata, ma secondo chi vive e lavora nella via il problema continua a ripresentarsi.

La nuova emergenza si aggiunge alle polemiche che nell’ultimo mese hanno interessato la stessa via per il progetto della pista ciclabile. Questa volta, però, al centro delle proteste non c’è la viabilità, ma una situazione che residenti e commercianti definiscono ormai un problema di carattere igienico-sanitario e per la quale chiedono un intervento risolutivo.

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