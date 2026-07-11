Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di un cittadino straniero, richiedente asilo e incensurato, gravemente indiziato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, che l’uomo avrebbe palpeggiato.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dai familiari della giovane vittima in relazione a un episodio verificatosi tre giorni fa nei pressi del porticciolo di Marina Piccola.

Gli accertamenti della III Sezione e dei Falchi della Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire la vicenda attraverso testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Per rintracciare il sospettato gli investigatori si sono appostati nella zona, che l’uomo era solito frequentare, e dopo averlo individuato lo hanno bloccato.

Dopo il fermo, l'uomo è stato condotto nel carcere di U ta, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.

(Unioneonline)

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