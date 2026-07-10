Un giovane bull terrier sardo di appena otto mesi sta facendo scorta di riconoscimenti nazionali e internazionali, portando in alto anche la Sardegna. Tito, il giovane bull terrier dell’allevamento Casalovebull di Cagliari, ha recentemente portato a casa il titolo di Campione del Mondo Juniores 2026 all’Esposizione Mondiale Canina di Bologna, diventando “Hope World Winner”.

Un successo che premia il lavoro portato avanti fin dai primi mesi di vita del cucciolo, come spiegato dai proprietari Marco Macis e Nicoletta Fanni: «Abbiamo creduto sin da subito nelle sue qualità, seguendolo con passione, impegno e costanza. È una soddisfazione immensa e la dimostrazione che il lavoro serio e una corretta cultura cinofila possono portare a risultati straordinari», la gioia dei due proprietari.

Un percorso maturato anche grazie al lavoro dell’addestratrice Marta Vitone, che ha seguito Tito nella preparazione e nella sua crescita sino alla competizione mondiale.

Per Tito il titolo mondiale della sua categoria è stato la conferma di un percorso che lo ha visto vincere prima come migliore cane di razza nel “club show 2026”, e successivamente nel campionato italiano (ENCI Winner) come migliore razza juniores, portandosi a casa il titolo “Speranza ENCI”.

Per gli allevatori Andrea Dessalvi e Desiree Maria Grazia Mura, il riconoscimento rappresenta un’occasione per contrastare i pregiudizi legati alla razza, grazie al lavoro in sinergia tra padroni, allevatori e addestratori.

«Dietro ogni cane equilibrato e sereno ci sono competenza, impegno, rispetto e amore. E la vittoria di Tito ne è la dimostrazione», concludono gli allevatori.





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