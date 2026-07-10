Condanna a 3 anni e 6 mesi per corruzione all'ex consigliere regionale del gruppo misto, Valerio De Giorgi, e per il costruttore di Quartucciu Corrado Deiana.

Assolti per l'accusa di tentata truffa lo stesso De Giorgi e il suo collaboratore Marco Pili.

Lo ha deciso la seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, presieduta da Giovanni Massidda, al termine del processo di primo grado nell'ambito dell'inchiesta partita nel 2022 da un'indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo, coordinata dal pm Giangiacomo Pilia.

Secondo l'accusa De Giorgi e Deiana, difesi rispettivamente dagli avvocati Patrizio Rovelli e Franco Villa, avevano concordato un emendamento al Piano casa (De Giorgi all'epoca era presidente della commissione Bilancio) in cambio di un contratto preliminare di compravendita di immobili, mentre Pili, difeso dai legali Pierandrea Setzu e Renato Chiesa, era stato indagato per presunte irregolarità sui contributi destinati alla Pro Loco di Cagliari fondata da persone vicinissime a De Giorgi, se non dagli stessi familiari.

Gli avvocati hanno già annunciato ricorso in appello.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata