Incidente questa mattina alle 7,30 in via Riva di Ponente, all’ingresso di Cagliari. A scontrarsi un furgone e una moto.

Secondo una prima ricostruzione - ma per avere certezze si attendono i rilievi della polizia locale - l’impatto è avvenuto mentre il mezzo per il trasporto di merci era impegnato nella svolta a sinistra su viale La Playa: il centauro, un ventottenne, gli sarebbe finito addosso per poi rovinare a terra.

Ha riportato alcune fratture e vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato al Brotzu in codice giallo.

Lungo la Statale 195 si è formata una coda durante le operazioni di soccorso.

