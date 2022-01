Incidente, alle 21, tra piazza Repubblica e via Dante a Cagliari: una pattuglia dei Carabinieri si è scontrata con un’auto all’incrocio.

Ferite le tre persone a bordo dei due mezzi: sono state soccorse e accompagnate in ospedale per gli accertamenti ma non avrebbero subito gravi conseguenze.

Sul posto vigili del fuoco e agenti della Polizia locale per i rilievi. La vettura di servizio del nucleo radiomobile della compagnia era impegnata in un intervento e diretta in ausilio a dei colleghi: lo schianto è stato violento e le due auto hanno riportato ingenti danni.

I due militari e il conducente dell’altra vettura sono stati soccorsi immediatamente.

